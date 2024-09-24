Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti

Zonguldak'ta Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş ve oğlu, Ereğli Terminali'nde husumetli olduğu kişilerle kavga etti. Olayın ardından gözaltına alınan Demirtaş ve oğlu daha sonra serbest bırakıldı.

Görüntüler 18 Eylül günü, Ereğli şehirlerarası otobüs terminalinde kaydedildi. Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, oğlu Necmi Demirtaş ve bir belediye personeliyle birlikte terminale gitti. Burada husumetli olduğu bir kişi ve o kişinin oğluyla kişiyle karşılaştılar. Taraflar, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Olayın ardından Belediye Başkanı ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Yaralanan baba ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Başkan Demirtaş ve oğlu Necmi Demirtaş’ın ifadelerine başvuruldu. Başkan ve oğlu ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.