Belediye otobüsünde bayıldı, kapı açılınca asfalta düştü
Otobüsün ön tarafında yolculuk yapıyordu, baygınlık geçirince şoför kapıyı açtı, yola düşen 14 yaşındaki çocuğun kafatasında kırıklar oluştu.
Görüntüler Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel halk otobüsünde kaydedildi. 14 yaşındaki Osman Talha Taşkın aracın ön tarafından yolculuk yapıyordu. Bir süre sonra fenalaşan çocuk baygınlık geçirdi.
Otobüs şoförü durumu fark edince Osman Talha'nın koluna dokundu çocuk kendinde değildi. Aracı durduran şoför otobüsün kapısını açınca Osman Talha yere düştü.
Başını asfalta çarpan çocuğun kafatasında kırık oluştu. Osman Talha, yedi gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. 41 yaşındaki baba Hüseyin Taşkın, oğlunun geceleri korkudan yataktan zıpladığını söyleyerek halk otobüsü şoföründen şikayetçi oldu.
Çocukta kalıcı hasar oluşup oluşmadığı ise henüz bilinmiyor.
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