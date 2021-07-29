Belediye otobüsünde fenalaştı, şoför hastaneye yetiştirdi

Şanlıurfa'da toplu taşıma aracında rahatsızlanan vatandaş hastaneye yetiştirildi. Şoför Halil Kaplan, hastayı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek, öncesinde iletişime geçtiği sağlık görevlilerine teslim etti.

NTV 29.07.2021 - 10:48 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 10:56

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