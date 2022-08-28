Belgrad Ormanı girişinde kapan oyunu

İstanbul’un en büyük yeşil alanlarından Belgrad Ormanı’na giriş, 30 lira... Bazı sürücüler giriş ücretini ödememek için farklı yöntemlere başvuruyor. Çıkış kapısındaki kapanların üzerini paspasla kapatıp araçlarını ormana sokuyorlar. (Haber:Tuana Çiftci Kamera:Cumhur Çatkaya)

Haberler - NTV 28.08.2022 - 17:20 | Son Güncelleme : 28.08.2022 - 17:38

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