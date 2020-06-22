Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler

İstanbul'da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Ntv.com.tr editörü Murat Şahin, bu ve benzeri durumların her yerde olduğunu ama insanların para vererek girdikleri alanlarda bunu kendilerine bir hak olarak düşündüklerini belirtti.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 22.06.2020 - 12:33| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 12:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.