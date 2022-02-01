Beline bağladığı halatla çatının ucuna kadar geldi
Malatya’da iki kişi 14 katlı bir binanın çatısında, canlarını hiçe sayarak kar temizliği yaptı. Karşı apartmandaki komşunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çatıdaki adamlardan biri beline bağladığı halatla çatının ucuna kadar geldi. Çatıdaki diğer adam da halatı tutarak arkadaşının sözde güvenliğini sağladı. Görüntülerin kaydeden komşu defalarca seslenerek uyardı ancak çatıdaki iki adam kar temizliğine devam etti.
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