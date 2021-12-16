'Ben Superman'im' diyerek masadakilerin üzerine atladı
İstanbul Kadıköy’de bir kişi ‘Ben Superman’im’ diyerek kafede oturan müşterilerin masasına atladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o garip anlarda adam masadakilerle beraber yere düştü. Yerde bir süre sürünen adam daha sonra koşarak kaçtı.
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