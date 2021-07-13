‘‘Beni hatırladın mı?’’ diyerek bıçakladı

Zongudak’ın Çaycuma ilçesinde bir esnaf, dükkanına müşteri gibi gelen saldırgan tarafından bıçaklandı. Dükkanda önce yemek yiyen F.K., iddiaya göre 5 yıl önce kendisine küfreden dükkan sahibi M.Y.’ye saldırdı. ‘‘Beni hatırladın mı?’’ diyerek defalarce bıçak saplayan saldırganı, çalışanlardan biri dışarı çıkarmayı başardı. Bacağından yaralanan M.Y., iki kez daha dükkana gelen bıçaklı saldırgandan korunmak için şalgam şişelerini fırlattı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan F.K., kasten adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
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ntv.com.tr 13.07.2021 - 14:27| Son Güncelleme : 13.07.2021 - 14:42
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