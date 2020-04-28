Berber ve kuaförler ne zaman açılacak?

Corona vüris tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler 21 Mart'tan beri kapalı. Traşı gelenler kendi imkanları dahilinde evlerde traş oluyor. Traş makineleri satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Bayram öncesi berber ve kuaförler, sosyal mesafe kuralları ve hijyen şartlarına uymak kaydıyla bir an önce kepenklerini açmak istiyor.

NTV 28.04.2020 - 09:27 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:43

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