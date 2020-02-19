Berfin Öğedik'den 4 gündür haber alınamıyor (Son görüntüleri ortaya çıktı)

İstanbul Esenyurt'ta ekmek almak evden çıkan 15 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor. Genç kızın son görüntüleri güvenlik kamarasına yansıdı. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Berfin Öğedik'i arama çalışmaları sürüyor.

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