Berfin Öğedik'den 4 gündür haber alınamıyor (Son görüntüleri ortaya çıktı)
İstanbul Esenyurt'ta ekmek almak evden çıkan 15 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor. Genç kızın son görüntüleri güvenlik kamarasına yansıdı. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Berfin Öğedik'i arama çalışmaları sürüyor.
19.02.2020 - 10:24| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 11:04
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