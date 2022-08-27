Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı'nın öldürüldüğü saldırı kamerada

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde tabancayla vurulan Beşiktaş amigosu Seyit Şubaşı hayatını kaybetti. Katil zanlısı ifadesinde Subaşı ile Beşiktaş-Karagümrük maçında tartıştıklarını söyledi. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler - DHA 27.08.2022 - 04:04 | Son Güncelleme : 27.08.2022 - 04:06

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