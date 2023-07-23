Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anı kamerada
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradı. Siyah-beyazlı futbolcunun, bir benzin istasyonunda kaza raporu tutulduğu sırada saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Uzunhan, kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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