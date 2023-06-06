Beşiktaş'ta bıçaklı kavga kamerada: Hem yaraladı hem yardım etti

İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişi, trafikte tartıştıktan sonra sokak ortasında bıçak ve kemerle birbirine girdi. Kavga sırasında bacağından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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