Beşiktaş'ta bıçaklı kavga kamerada: Hem yaraladı hem yardım etti
İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişi, trafikte tartıştıktan sonra sokak ortasında bıçak ve kemerle birbirine girdi. Kavga sırasında bacağından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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