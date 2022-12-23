Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü

İstanbul Beşiktaş'ta deniz kenarındaki bir restoranın iskelesi çöktü. İskelenin çökmesi sonucu restoranda yemek yiyen müşteriler denize düştü. Denizden yaralı olarak çıkarılan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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