Beslediği keçisiyle pazarlık yaptı: 2 bin lira mı istiyorsun oğlum?
Antalya’da hayvan yetiştiricisi Kemal Faruk Temiz’in keçisiyle yaptığı pazarlık, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Oğlakken aldığı ve Maraz adını verdiği keçisini oğullarından ayırmadığını anlatan Temiz ‘‘Yem vaktiydi, her zaman ki gibi elimden yemeğe geldi. Maraz ben seni sattım, dedim. Ön ayağına uzatınca arkadaşım cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Maraz diğerlerinden çok farklı. Videodan sonra çok talibi çıktı ama nasibini döndürmedik’’ dedi.
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ntv.com.tr 17.07.2021 - 12:30| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 12:48
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