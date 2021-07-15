Beştepe 15 Temmuz’da darbecilerin hedefindeydi

Bir yanda darbeci askerler, diğer yanda ise Cumuhrubaşkanlığı Külliyesi’ni savunmak için Beştepe’ye koşan binlerce Ankaralı... 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da değildi ama Külliye FETÖ’cülerin ilk hedeflerinden biriydi. Sivillerin direnişi ile Külliye’yi ele geçiremeyen darbeciler bu defa silahlarını millete yöneltti. Cumhurbaşkanlığı önünde biriken insanların üzerine F-16’lardan iki bomba atıldı. işte 15 Temmuz gecesi Beştepe’de yaşananlar...

NTV 15.07.2021 - 13:34 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 13:52

DİĞER VİDEOLAR