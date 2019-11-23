'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddiası

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın, CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla ilgili dün gece yeni bir gelişme yaşandı. Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürdü. Kaynağının da bir başka gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi.
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