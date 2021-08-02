Beton mikseri böyle devrildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde araziye beton dökümü için gelen beton mikseri arazide yan yatmaya başladı. Bu esnada çevredekiler aracın devrilmemesi için üzerine çıkarak ağırlık yapmaya çalıştı. Vatandaşların da çabası yetersiz kalınca beton mikseri devrildi.

NTV 02.08.2021 - 11:56 | Son Güncelleme : 02.08.2021 - 12:02

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