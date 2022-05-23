Beyazıt’ta çatışma: Polisin silahın alıp ateş açtı

İstanbul Beyazıt’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olaya müdahale eden polislere de ateş açıldı. O sırada bir kişi polisin silahını alarak karşı taraftakilere ateş etti. Olayda biri polis 7 kişi yaralandı, 27 kişi gözaltına alındı. İşte sokak ortasında yaşanan o çatışma anları...

Haberler - İHA 23.05.2022 - 14:43 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 14:55

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