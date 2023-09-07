Beylikdüzü'nde 12 saat süren hırsızlık kamerada
İstanbul Beylikdüzü'nde bir hırsız, binanın otoparkındaki eşyaları çaldı. Sabah saatlerinde girdiği depoda 12 saat boyunca kalan hırsız, binadan akşam saatlerinde ayrıldı. O anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şikayet üzerine görüntüleri izleyen polis ekipleri, hırsızı yakaladı. Görüntülerdeki diğer kişinin ise yoldan geçen bir vatandaş olduğu, hırsızın malzeme taşırken yardım istediği öğrenildi.
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