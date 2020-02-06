Beylikdüzü'nde arabanın asılı kaldığı kaza anı kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin demir korkuluklarını devirerek duvarda asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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