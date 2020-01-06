Beylikdüzü'nde aynı gece kulübünde ikinci kez müşteriler dövüldü
İstanbul Beylikdüzü'nde Afrika kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübü, bir başka kavga olayı ile gündeme geldi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartılan 3 müşteri, feci şekilde dövüldü. 3 kişinin acımasızca dövüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar darp raporu alıp gece kulübü ve korumalardan şikayetçi oldu. İşte o anlar...
06.01.2020 - 14:58| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 15:03
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