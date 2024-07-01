Beyoğlu Belediyesi'nden emekli evi: 1 liraya çay, 5 liraya kahve

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, ilk emekli evini Kasımpaşa'da açtı. Emeklilerin zaman geçirmeleri ve uygun fiyata sosyalleşmeleri sağlamak amacıyla hizmete sunulan emekli evinde; çay 1 lira, kahve ise 5 liradan satılıyor. Emekli evinden, emekli olmayanlar da yararlanabilecek. Onlar için de çay 5 lira, kahve 20 lira, çorbanın fiyası ise 35 lira olacak.

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