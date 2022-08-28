Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina böyle çöktü

İstanbul’da Beyoğlu’nda sabah saatlerinde 4 katlı metruk bir bina çöktü. Kimsenin yaşamadığı binanın yakınında bulunan bir araç molozların altında kaldı. Çökme anının metruk binanın hemen karşısındaki apartmanda oturan bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.
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DHA 28.08.2022 - 10:27| Son Güncelleme : 28.08.2022 - 10:34
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