Beyoğlu’nda baba oğula silahlı sopalı saldırı

İstanbul Beyoğlu’nda çiğ köfte dükkanına gelen 10-15 kişilik grup, baba ve oğluna sopalarla saldırdıktan sonra silahla ateş açtı. Ölümden dönen çiğ köftecinin iddiasına göre, saldırıdan kısa süre önce bir kişi dükkana gelip haraç istedi. Kendisini mutfağa kilitleyerek bıçak darbelerinden kurtulduğunu anlatan Sami Y. ‘‘Saldırının planlı olduğunu düşünüyorz. Babamın da benim de can güvenliğimiz yok. Hala bize tehdit mesajları gönderip haraç istiyorlar. Bir an önce yakalanmaları bekliyoruz’’ dedi.
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