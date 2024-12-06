Beyoğlu'nda feci ölüm: Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'da Galata Kulesi'ne çıkan bir kişi dengesini kaybederek yere düştü. 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Feci olay Galata Kulesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Emre Kafa isimli 19 yaşındaki genç kuleye çıktı. Kulede bir anda dengesini kaybeden Kafa, metrelerce yüksekten yere düştü. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı. Emre Kafa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor.
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