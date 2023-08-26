Beyoğlu'nda kavga kamerada: Dövülen genç hayatını kaybetti
İstanbul Beyoğlu'nda kavga ettiği 3 kişi tarafından darbedilen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Halıcıoğlu Mahallesi'nde A.Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi A.Ş'yi dövdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hastaneye kaldırılan A.Ş, kurtarılamadı. Polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı.
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