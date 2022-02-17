Beyoğlu'nda pitbull dehşeti

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi sahibi olduğu pitbull cinsi köpeği yasak olmasına rağmen ağızlıksız gezdirdi. Çevredekilerin uyarıları kısa süre içinde tartışmaya dönüştü. Pitbullun sahibi köpeğini tartıştığı kişilerin üzerine saldı.
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NTV Haber 17.02.2022 - 01:35| Son Güncelleme : 17.02.2022 - 01:38
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