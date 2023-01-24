Beyoğlu'nda tarihi kilisenin lojmanında yangın: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul Beyoğlu'nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangının 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 6 kişinin kaldığı lojmandaki yangında ölenlerin isimlerinin ise Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu olduğu öğrenildi. (Haber:Ahmet Örsoğlu)
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