Beyoğlu'nda yılan paniği

İstanbul Beyoğlu'nda apartmanın önündeki yılanı fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Doğalgaz kutusu altına saklanan yavru yılan ekipler tarafından yakalandı. Anne yılan ise kaçtı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli evlerine giremediklerini söyledi.

NTV 24.07.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 11:38

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