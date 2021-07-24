Beyoğlu'nda yılan paniği

İstanbul Beyoğlu'nda apartmanın önündeki yılanı fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Doğalgaz kutusu altına saklanan yavru yılan ekipler tarafından yakalandı. Anne yılan ise kaçtı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli evlerine giremediklerini söyledi.
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NTV 24.07.2021 - 11:30| Son Güncelleme : 24.07.2021 - 11:38
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