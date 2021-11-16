Beyoğlu'nun bir simgesine daha veda

Markiz Pastanesi, Kelebek Korse, Denizler Kitabevi, Demir Kafe. Yıllar içinde kapanan ya da İstiklal Caddesi'nden taşınmak zorunda kalan Beyoğlu'nun simge mekanları arasına Türkiye'nin ilk pastanesi olan Lebon da katılıyor. Peki Beyoğlu kültürünü oluşturan bu mekanlar neden bir bir taşınıyor, kepenk indiriyor. Yılbaşında kapanmaya hazırlanan Lebon Pastanesi'nin sahibi süreci NTV'ye anlattı. (Haber: Tuana Çiftci)

Haberler - NTV 16.11.2021 - 17:36 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 17:41

TÜRKİYE HABERLERİ