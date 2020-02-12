Beyoğlu'nun tarihi simgeleri Tünel'in 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı
Dünyanın ikinci metrosu olan Karaköy Tüneli'nin 145’inci, Beyoğlu’nun ön önemli tarihi simgelerinden "Nostaljik Tramvay'ın" ise 106’ncı kutlandı. Beyoğlu'nda düzenlenen törende pasta kesildi. Tünel'in çalışma sistemi 145 yıldır değişmedi. Teknik bakımını yapan uzman da 43 yıldır aynı kişi. İşte ayrıntılar... (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)
12.02.2020 - 10:15| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 10:28
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