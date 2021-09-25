Beyzbol sopalı park kavgası

Bursa’da araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada, oto kiralamacılar birbirlerine beyzbol sopasıyla saldırdı. Çevredeki esnaflar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sakinleştirilemeyen iki grubu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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NTV 25.09.2021 - 11:12| Son Güncelleme : 25.09.2021 - 11:18
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