Beyzbol sopalı taksici dehşeti: TEM’de beyzbol sopasıyla saldırdı

İstanbul Kağıthane’de bir taksici trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Saldırıda otomobilin ön camı kırılırken sürücü Hüseyin Y.’nin kolunda çatlak oluştu. Otomobildeki üç kişi saldırı anlarını cep telefonuyla kaydetti. Olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu anlatan Hüseyin Y. ‘‘Yanımızdan son sürat, 160-170 civarı bir hızla geçti. Ben de ‘ne yapıyorsun’ diyerek selektör yaptım. Sonra zaten defalarca önümüze kırdı, magandalık yapıp yolumuzu kapattı. En son bagajdan aldığı beyzbol sopasıyla arabamın camını kırdı. Ben de aşağı inip ona vurmaya başladım, bizi diğer sürücüler ayırdı’’ dedi.
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