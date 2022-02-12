Beyzbol sopasıyla arabasını parçaladı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi kullandığı otomobil ile bir düğün salonunun giriş kapısına çarptı, ardından da otomobilden inerek beyzbol sopası ile aracı parçaladı. Büyük hasara neden olan sürücü eline aldığı kesici bir aletle otomobilin tekerleklerini de patlatıp yürüyerek uzaklaştı.

Haberler - NTV 12.02.2022 - 11:10 | Son Güncelleme : 12.02.2022 - 11:23

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