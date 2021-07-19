Bıçaklanan genç, motorla hastaneye yetişmeye çalıştı

İstanbul Kağıthane’de borç verme nedeniyle iki genç arasında sokak ortasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada bıçaklanan 26 yaşındaki Mehmet Özçalkap, motoruna binip hastaneye yetişmeye çalıştı. Yolda bir taksiciye en yakın hastaneyi soran Özçalkap, hastaneye ulaştı ancak kan kaybından yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlısını üç saat sonra yakaladı.

ntv.com.tr 19.07.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 19.07.2021 - 12:09

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