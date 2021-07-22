Bıçaklı saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul Ümraniye'de ağabeyi ile kavga eden ve annesini bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine  gelen polise de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis tarafından ayağından vurulan bıçaklı saldırgan kelepçelenerek gözaltına alındı. Saldırganın "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından  13 kaydı olduğu öğrenildi.

NTV 22.07.2021 - 16:32 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 16:42

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