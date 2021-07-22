Bıçaklı saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
İstanbul Ümraniye'de ağabeyi ile kavga eden ve annesini bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polise de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis tarafından ayağından vurulan bıçaklı saldırgan kelepçelenerek gözaltına alındı. Saldırganın "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.07.2021 - 16:32| Son Güncelleme : 22.07.2021 - 16:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.