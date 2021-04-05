Bildiri krizi nasıl başladı?

104 emekli amiralin yayımladığı bildiri öncesinde, merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu bir dizi tartışma yaşandı. İrticai eylem tartışmasıyla başlayan süreç, emekli amirallerin bildirisine kadar uzandı.
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NTV 05.04.2021 - 15:20| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 16:51
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