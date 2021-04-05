Bildiri krizi nasıl başladı?

104 emekli amiralin yayımladığı bildiri öncesinde, merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu bir dizi tartışma yaşandı. İrticai eylem tartışmasıyla başlayan süreç, emekli amirallerin bildirisine kadar uzandı.

NTV 05.04.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 05.04.2021 - 16:51

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