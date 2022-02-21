Biletsiz yolcudan otobüs şoförüne bıçaklı saldırı

Eskişehir’de biletsiz yolculuk yapmaya çalışan iki kadına engel olan otobüs şoförü bıçaklandı. Biletsiz binmeye çalışan kadınların telefonla çağırdığı Gökhan P., otobüs şoförünü önce yumrukladı ardından bıçakladı. Karnından ve bacağından 3 kez bıçaklanan Barış Odabaşı ‘‘HES kodsuz alamam deyince saldırdı. Öldürmeye teşebbüs etti’’ dedi. Olayın ardından kaçan 30 yaşındaki Gökhan P. polise teslim oldu.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 09:49 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 10:01

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