Bilgisayar kasasını götüreceklerdi

Sakarya'daki patlama sonrası dikkat çekici bir olay yaşandı. Enkaz alanından bilgisayar kasası çıkarmaya çalışan bir kişiyi jandarma çevredekilerin de uyarısıyla durdurdu. Enkazdan alınan parçaların bir bilgisayara ait olduğu belirlendi. Fabrika sahibinin yakını olduğu belirlenen şüpheliler daha sonra bölgeden ayrıldı. İçinde işçilerin belgeleri ve bazı güvenlik kamerası kayıtlarının olduğu öğrenilen bilgisayar kasası incelemeye götürüldü.

NTV Haber 03.07.2020 - 22:35 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 22:54

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