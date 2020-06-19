Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan kasım-aralık ayları için uyarı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı NTV canlı yayınında corona virüsle mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Vaka sayısındaki artışa değinen Kara, kasım-aralık aylarında yaşanabilecek artışa karşı da uyardı.

NTV Haber 19.06.2020 - 17:35 | Son Güncelleme : 19.06.2020 - 17:54

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