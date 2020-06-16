Bilim Kurulu Üyesi Özkan: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz
Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeni vaka sayısındaki artış sürüyor. Vaka sayılarının arttığı 9 ilde valiliklerden art arda uyarı geldi. Beş ilde daha maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı. Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan da ''İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz'' uyarısı yaptı.
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NTV 16.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 13:41
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