Bilim Kurulu Üyesi Özkan: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeni vaka sayısındaki artış sürüyor. Vaka sayılarının arttığı 9 ilde valiliklerden art arda uyarı geldi. Beş ilde daha maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı. Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan da ''İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz'' uyarısı yaptı.

NTV 16.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 13:41

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