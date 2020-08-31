Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüsün seyri endişe verici

Corona virüs salgınına ilişkin Türkiye'de tablo giderek ağırlaşıyor. İyileşen hasta sayısı günlerdir yeni vaka sayısının üzerinde. Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tevfik Özlü son durumu NTV yayınında değerlendirdi; "Rakamlar endişe verici" dedi. Özlü, yüz yüze eğitime ilişkin de, pilot uygulama önerisinde bulundu.

NTV Haber 31.08.2020 - 03:07 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 03:14

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