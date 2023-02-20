Bina çöktü, ek yapı ayakta kaldı

Deprem felaketiyle birlikte evlerin sağlamlığı kadar yapıldığı zeminin önemi de bir kez daha tartışılmaya başllandı. Hatay'da yıkımın büyük olduğu yerler genellikle alüvyal toprağın olduğu bölgeler... Nispeten daha yüksek bölgelerde ise hasar daha az... Bunun en çarpıcı örneklerinden birini NTV drone kamerası görüntüledi. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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