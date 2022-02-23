Bina sakinlerini bezdiren hırsız afişlerini böyle yırttı
İstanbul’da aynı hırsız tarafından defalarca eşyaları çalınan apartman sakinleri hem polise başvurdu, hem de hırsızı yakalatmak için afişler bastırdı. Hırsız bu sefer de duvarlardaki, üzerinde fotoğraflarının olduğu afişleri yırttı. Ancak daha fazla kaçamadı ve güvenlik kameralarının görüntülerinden yakalandı.
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