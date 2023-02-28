Bina testi konusunda merak edilenler

İstanbul'da yapı testi için rekor başvuru var. Binaları yıkıp yeniden yaptırmaktansa güçlendirmek daha çok tercih edilen yöntem. Peki her kat maliki bina testi yaptırabiliyor mu? Mahkeme hangi aşamalarda devreye giriyor? Avukat Şeref Kısacık tüm bu soruların yanıtlarını NTV'ye değerlendirdi...

TÜRKİYE HABERLERİ