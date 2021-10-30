Bina yıkımında iş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti
İstanbul Sultangazi'de, riskli olduğu için yıkılan bir binada Türk bayrağı unutulduğu fark edildi. İş makinesi operatörü bayrağı duvardan alarak yıkıma devam etti. Sultangazi Belediye ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde yıkım çalışması gerçekleştiriyordu. İş makinesi operatörü kolonda unutulan Türk bayrağını fark etti. Yer ekiplerinin de yönlendirmesiyle operatör, bayrağı duvardan aldı ve arkadaşlarına verdi. Bayrak katlanarak araca götürüldü. Belediye ekiplerinin hassasiyeti vatandaşlardan alkış aldı.
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NTV Haber 30.10.2021 - 15:13| Son Güncelleme : 30.10.2021 - 15:32
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