Binalar depreme karşı nasıl güçlendirilebilir? (Kolona ve zemine göre farklı çözüm)
İstanbul'da beklenen büyük Marmara depremine karşı alınacak her önlem hayati öneme sahip. Riskli binaların hepsini dönüştürmek ise kısa sürede mümkün görünmüyor. Bu yüzden güçlendirme ile kurtarılabilecek binalarda bir an önce işlemlerin başlaması gerekiyor. Özel yapıştırıcı ile çürük kolon depreme karşı güçlendirilebilirken KİPTAŞ da bu doğrultuda örnek bir proje paylaştı. İşte ayrıntılar...
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