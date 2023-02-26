Binalarda güçlendirme süreci nasıl ilerleyecek?

Yaşanan depremler gösterdi ki bina risk tespitleri hayati bir önem taşıyor. Kiracılar doğrudan risk tespiti isteme hakkına sahip mi? Ev sahibi risk tespiti istemezse ne olur? Kira yardımı ne zaman ve nasıl yaplıyor? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz tüm bu soruların yanıtlarını NTV yayınında anlattı.
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