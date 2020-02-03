Binali Yıldırım İlkokulu açıldı ("Açılışını yaptığımız okul hayalimdi")
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, çocukları tarafından, İstanbul Tuzla'da yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen, Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun açılışı yapıldı. Açılışın ardından Binali Yıldırım ve eski öğretmen eşi Semiha Yıldırım, NTV'nin sorularını yanıtladı.
03.02.2020 - 16:43| Son Güncelleme : 03.02.2020 - 16:53
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